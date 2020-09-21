Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 20.00 sıralarında Beçi Sapağı Düzce Üniversitesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce Üniversitesi istikametine gitmekte olan Emre S. (27) idaresindeki 81 AAG 372 plakalı motosiklet, park halinde bulunan 34 PC 7857 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Asuman Sönmezoğlu (25) motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Asuman Sönmezoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.