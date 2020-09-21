Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Coşgun, yaşananları henüz 4 aydır tanıdığı M.T. isimli arkadaşına anlattı. İddiaya göre M.T., muhtemel bir boşanma durumunda tüm hayvanlarını eşinin alabileceğini söyledi. Bunun üzerine korkuya kapılan Coşkun, 31 ineğini M.T'nin arkadaşları E.A. ve T.K'nın üzerlerine geçirmek istedi. Coşgun’un 90 keçisini de satın almak istediklerini belirten şahıslar, bunun için 3 bin 400 TL kapora ödedi. Keçilerin kalan parası ile devrettiği hayvanlarını geri alamayan Coşgun, savcılığa giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Coşgun “Hayvanların devir işlemleri için notere gittik. Kimliği alıp bana dışarıda ‘sigara iç’ dediler. Sonra çağırdıklarında ‘Okudum yaz, imza at' dediler. Ben de okumadan imza attım. Hayvanlar yok. Hayvanları boş ver, annemden babamdan kalan yerlere de el koymuşlar” ifadelerini kullandı.