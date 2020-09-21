Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi sahilinde 1 kişinin rip akıntısına kapıldığını ve çırpındığını gören vatandaşlar, denize girerek Mehmet Güzel'i kurtardı.
Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Güzel, olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü.
Mehmet Güzel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Rip akıntısına kapılan adam kurtarılamadı
21.09.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılarak boğulmaktan son anda kurtarılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi sahilinde 1 kişinin rip akıntısına kapıldığını ve çırpındığını gören vatandaşlar, denize girerek Mehmet Güzel'i kurtardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : RİP akıntısı,Hatay,
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