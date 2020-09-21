Avcılar Cihangir Mahallesinde iş yerine haciz için gelen görevlilere direnen bir kişi, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
Avcılar'da bir kişi, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi
21.09.2020 - 15:14 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar Cihangir Mahallesinde iş yerine haciz için gelen görevlilere direnen bir kişi, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : avcılar,
733442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/733442.aspx
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