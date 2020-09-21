Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2012 yılında Kadirli ilçesine bağlı 7 Mart Mahallesi'nde kız arkadaşı Büşra T.’nin evine pompalı tüfekle rastgele 4 el ateş eden Barış Soğancı’nın (32) tüfeğinden çıkan kurşun o esnada eve ailesi ile birlikte misafirliğe gelen 8 yaşındaki Beyza Nur Çullu’nun başına isabet ederek ölümüne sebep oldu.

8 yıldır tutuklu olarak yargılandığı davada Barış Soğancı 28 yıl hapis cezası aldı. Ancak Yargıtay verilen bu cezayı az bularak dosyayı bozdu. Tekrar yargılanan Barış Soğancı’ya Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi 60 yıl ceza verdi. Karar duruşmasında Barış Soğancı’nın annesi Ayşe Soğancı, oğluna verilen bu cezayı duyunca mahkeme salonundan çıkarak yanında bulunan ilaçları içip intihara kalkıştı.



Adliyeye çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Soğancı yapılan müdahalenin ardından kurtarılarak taburcu edildi. Oğlunun işlediği suç karşısında cezasız kalmaması gerektiğini ancak verilen 60 yıl cezanın çok olduğunu savunan Ayşe Soğancı yaptığı açıklamada, “Oğlum bu suçu işledi kabul ediyoruz. Biz karşı taraf aile ile barıştık. Onların acısını da paylaşıyoruz. Onlar şikayetinden de vazgeçti. Oğlum 28 yıl ceza almıştı. Biz kabul etmiştik ancak Yargıtay cezayı az buldu. Bu sefer de oğluma 60 yıl ceza verildi. Ben babası tüm ailesi hepimiz yıkıldık. Adliyede intihar etmek istedim. Beni kurtardılar. Ben büyüklerimden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

Barış Soğancı’nın babası Hacı Ahmet Soğancı ise, “Sadece oğlum değil ailecek hepimiz ceza aldık. O içeride biz dışarıda kahroluyoruz. Oğlum bir suç işledi kabul ediyorum. Cezası ne ise çeksin. Cezasız kalmasın. Ama 60 yıl ceza çok fazla. Karşı taraf aile ile aramızda hiçbir husumet yok. Oğlum kasten 8 yaşındaki çocuğu neden öldürsün. Arasında nasıl bir husumet olacak” dedi.

