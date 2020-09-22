Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirler kapsamında jandarma ekiplerinin düğünlere yönelik yaptığı denetimlerde, Gönen ilçesi Tuzakçı Mahallesi'ndeki bir düğünde 5 kişiye 9 bin lira, Bandırma ilçesi Sahil Yenice Mahallesi'ndeki düğünde ise 17 kişiye 35 bin 820 lira İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Yine merkez Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'ndeki bir kına eğlencesinde 1 kişiye kurallara uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerle ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı olarak koronavirüsle mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde de denetimlere aralıksız devam edilecektir." ifadesine yer verildi.