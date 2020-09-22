Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinden Çanakkale’ye tayini çıkan polis memuru Zeki Aygün, dün gece saat 01.30 sıralarında kendi aracıyla Araklı ilçesi Dağbaşı-Karadere yolunda seyir halindeyken Kaşıkçı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada Zeki Aygün olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.