Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyerek pandemiye dönüşen koronavirüs, asırlık geleneklerin değişmesine neden oldu. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde daha önce 3 gün 3 gece süren ve tonlarca yemeğin dağıtıldığı düğünler yerini halayın çekilmediği, ikramların yapılmadığı düğünlere bıraktı. Daha önce gelin ve damada takılan takıların da zarf içerisinde çifte verilmesi kararlaştırıldı. Belediye Başkanı, aşiret liderleri, kanaat önderleri ve esnafın toplanarak aldığı bu kararın, koronavirüs salgınının bitmesinin ardından da devam etmesi için fikir birliğine varıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan salgın hastalığın olduğunu söyledi. Aşan, "Düğünlerimizde kalabalık ortamlardan oluşuyordu. Zaten ilgili Bakanlıklarımız, valiliğimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararlarına uyuyoruz. Ama bizler ilçe halkı olarak kanaat önderlerimizle, esnaflarımızla ve muhtarlarımızdan oluşan bir heyetle bir toplantı gerçekleştirdik. Kontrollü sosyal hayata alışmak ve bu hususta getirilen kısıtlamalara riayet etmek amaçlı bazı kararlar aldık. Bazı örf ve adetleri pandemi süreci nedeniyle değiştirmek istedik. Buna bağlı olarak düğün ve taziyelerde toplu yemek ikramı olmayacak, topluca düğünlere gidilmeyecek, düğün günü 3 gün iken 1 güne indirdik. İsteyen vatandaşımız zarf içinde takı takacak. Ekonomi nedeniyle bazı aileler zor durumda olduğundan dolayı evlenecek olan gençler en fazla 100 gram altın alıp geline takacak. Halay çekilmeyecek, bu tür kararları alarak bazı örf ve adetleri kaldırmış olduk. Bu vesileyle evlenecek olan yeni adayların önü açılmış oldu" dedi.