Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 54 FS 105 plakalı otomobil sürücüsü 27 yaşındaki Salih H. polis ekiplerinin yaptığı uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sonrasında polis ekipleri ile Salih H. arasında kovalamaca yaşandı. Kovalama sırasında silahını göle atan Salih H.'nin otomobilinin önü kesilerek durduruldu. Çok sayıda polis ekibinin olay yerine gelmesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin otomobili çekici ile kaldırılırken, göle atılan silah polis ekipleri tarafından bulunarak el konuldu.



Kaçmaya çalışan Salih H. son olarak biber gazı ile etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelinin polise direndiği ve etkisiz hale getirildiği anlar ise kameralara anbean yansıdı.