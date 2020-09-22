Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2555 sokak numara 8’de bulunan apartmanın 3’üncü katında S.E.’ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin balkonunda bulunan ayakkabı kutuları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Ayakkabı kutularından çıkan alevler, balkondaki doğalgaz kombisine sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Enerya ekipleri de binaya giden doğalgazı keserek gaz akışını önledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip, büyümeden söndürdü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önlerken, mahalle halkı da rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

