İbrahim Kiper (58) yönetimindeki 58 HC 300 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü araçtan fırladı. Trafik kazasında sürücü, Ahmet Karakaya (41), Süheyl Coşkun (30), Mehmet Kıyvat (31) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılırken ilk müdahalelerinin ardından Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi.
Sürücü araçtan fırladı, kazada 4 kişi yaralandı
22.09.2020 - 19:12 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Sivas Karayolu Gemerek ilçe girişine yakın bir noktada meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü araçtan fırladı, kazada 4 kişi yaralandı.
Etiketler : Kayseri,
733748 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/733748.aspx
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