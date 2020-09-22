İbrahim Kiper (58) yönetimindeki 58 HC 300 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü araçtan fırladı. Trafik kazasında sürücü, Ahmet Karakaya (41), Süheyl Coşkun (30), Mehmet Kıyvat (31) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılırken ilk müdahalelerinin ardından Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi.