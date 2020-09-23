Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs denetimleri kapsamında bugün Samsun’da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Denetime Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç katıldı. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’nda bekleyen vatandaşlarla görüşen, akabinde tramvayın içerisini denetleyen Vali Dağlı maske, mesafe, hijyen uyarısında bulundu. Daha sonra otobüs ve dolmuşlarda da denetleme yapan Dağlı, "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi tüm kurumlarımız denetim halinde. İlçelerimiz de buna dahil. Burada toplu taşıma araçlarının denetimini yaptık. Genel olarak baktığımızda kurallara uyulduğunu görüyoruz. Artık olmazsa olmaz maske ve mesafe kuralına uymamız gerekiyor" diye konuştu.

"Evde kalmayan pozitif vakalara acımayacağız"

Karantina kurallarına uymayan vatandaşların devlet yurtlarında zorunlu karantinada tutulduklarını açıklayan Vali Dağlı, "İnsanları tespit ettiğimiz bir Covid-19 ihbar hattımız var. Vatandaşlarımızdan akşama kadar ihbar yağıyor. Ayrıca şehirlerarası otobüslerde yakaladığımız ve uygulamalarda yakalanan vatandaşlarımız oluyor. HES kodunun bu konuda çok fazla faydası var. Bunların tespitinden hemen sonra Münevver Ayaşlı Devlet Yurdu’na yerleştiriyoruz. Şu anda 50’nin üzerinde kişiyi yurtlarda misafir ediyoruz. Bu konuda tereddüt etmiyorum ve kesinlikle acımayacağız. Bunu arkadaşlarımız bilsinler ve onları orada zorunlu bir karantinaya tabi tutuyoruz. Bu konuda tereddüt etmiyorum ve kesinlikle evde kalmayan pozitif vakalara acımayacağız. Aksi takdirde bu tür pozitif vatandaşlarımızın bu şekilde piyasada dolaşması çok sakıncalı. Bulaş riskini çok fazla arttırıyor. Vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.