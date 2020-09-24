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Çifte cinayet! İnceleme başlatıldı
24.09.2020 - 12:02 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy’de eşini ormanlık alanda öldüren bir kişi, daha sonra geldiği bir apartmanın merdiven boşluğunda bir erkek şahsı öldürdü. Kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak apartmana giren katil zanlısının yakalanması için ilçede geniş incelme başlatıldı.
Etiketler : arnavutköy,cinayet,eş,
734114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734114.aspx
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