Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce yazlıkçı olarak kaldıkları Murat Dağı’nda ki evlerinden çıkan 44 yaşındaki Mustafa Demirci’den bir daha haber alınamamıştı. 1 hafta boyunca Jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan grup tarafından Murat Dağı’nda didik didik aranan Mustafa Demirci’nin cansız bedeni Araboğlu Yaylası'nda yangın göletinde bulundu.
Jandarma tarafında boşaltılan göletten çıkarılan Demirci’nin cesedinde yapılan ilk incelemede şahsın intihar ettiği yönünde bulgulara rastlanıldı. Kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi ve otopsi için ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
1 haftadır kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu
24.09.2020 - 14:40 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Gediz ilçesinde 17 Eylül’den bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Demirci’nin cesedi jandarma ve iz köpeklerinin dikkati sayesinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce yazlıkçı olarak kaldıkları Murat Dağı’nda ki evlerinden çıkan 44 yaşındaki Mustafa Demirci’den bir daha haber alınamamıştı. 1 hafta boyunca Jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan grup tarafından Murat Dağı’nda didik didik aranan Mustafa Demirci’nin cansız bedeni Araboğlu Yaylası'nda yangın göletinde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayıp adam,cansız beden,
734152 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734152.aspx
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