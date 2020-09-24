Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde günde 1.5 paket meyan kökü şekeri yeme alışkanlığı bulunan 54 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti. İşçinin kalbinin daha önce hiç semptom göstermeden durduğu belirtilirken, bu durumun meyan kökü şekeri yeme alışkanlığından kaynaklandığı ifade edildi.

New England Journal of Medicine dergisine açıklama yapan doktorlar, meyan kökü şekerindeki "glisirizik asitin" işçinin ölümüne neden olduğunu dile getirdi. Doktor Elazer R. Edelman yapılan araştırmalar sonucunda glisirizik asitin, "hipertansiyon, hipokalemi, metabolik alkaloz, ölümcül aritmiler ve böbrek yetmezliğine" yol açabileceğini gösterdiğini ifade etti.