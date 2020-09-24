Ahmetpaşa Mahallesi Bağlar mevkiinde bir tarlada ayçiçeği sapları tutuşturuldu. Sıçrayan kıvılcım ağaçlık alanda yangına neden oldu. Bölgeye sevk edilen Orman İtfaiyesi ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Çıkan yangın sonucu ağaçlık alan küle döndü.
Ağaçlık alanda korkutan yangın
24.09.2020 - 19:12 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tutuşturulan ayçiçeği saplarından sıçrayan kıvılcım ağaçlık alanı küle çevirdi.
Ahmetpaşa Mahallesi Bağlar mevkiinde bir tarlada ayçiçeği sapları tutuşturuldu. Sıçrayan kıvılcım ağaçlık alanda yangına neden oldu. Bölgeye sevk edilen Orman İtfaiyesi ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Etiketler : Tekirdağ,
734198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734198.aspx
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