Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmetpaşa Mahallesi Bağlar mevkiinde bir tarlada ayçiçeği sapları tutuşturuldu. Sıçrayan kıvılcım ağaçlık alanda yangına neden oldu. Bölgeye sevk edilen Orman İtfaiyesi ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çıkan yangın sonucu ağaçlık alan küle döndü.