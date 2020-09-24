Sinop’ta kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre son altı ay içerisinde yapılan denetimlerde fiziki mesafe, temizlik, maske ve hijyen kurallarına uymayan 2 bin 44 kişiye 1 milyon 457 bin 656 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca kurallara uymayan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde 13 iş yerine uyarma cezası verilirken, 42 iş yerine 27 bin 496 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Sinop’ta korona tedbirlerine uymayan 2 bin 44 kişiye para cezası
24.09.2020 - 20:54 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 20:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta yeni tip korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 2 bin 44 kişiye idari para cezası uygulandı.
Etiketler : Sinop,
734214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734214.aspx
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