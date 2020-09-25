Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Laleli’de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.