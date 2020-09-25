Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Y.A. yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
25.09.2020 - 23:00 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Etiketler : Samsun,
734528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734528.aspx
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