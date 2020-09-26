Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz’da Anadolu Hisarında saat 16.35 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken aynı zamanda havadan helikopterle de müdahale edildi. Büyük çaplı yangın nedeniyle gökyüzüne yayılan yoğun duman, İstanbul’un Avrupa Yakasından dahi görüldü. Aynı zamanda yangının, yerleşim yerlerine oldukça yaklaştığı da belirtildi.

Yangına tanık olan Göztepe Mahallesi Muhtarı Arzu Kuşdili, “Yaklaşık iki buçuk saat önce bilgi verildi vatandaşlar tarafından yangın çıktığı konusunda. 110 itfaiye ekiplerine haber verdik ve sağ olsunlar onlar da olaya çok kısa sürede müdahale ettiler. Şu an için henüz kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Helikopter ile söndürme çalışması devam ediyor. Aynı zamanda 3 aydır noktadan müdahaleler devam ediyor. İnşallah bir an önce söndürülür. Böyle orman yangınlarının olması gerçekten çok üzücü. Maalesef ciğerlerimiz yine yanıyor” dedi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine yardımda bulunan Uğur Bayat, “Ben işten geliyordum köprünün orada gördüm yangın olduğunu. Aracımı otoparka bıraktım bekledim biraz itfaiye ekipleri gelince de yardım ettim. Beraber hortumları taşıdık. Polis itfaiye herkes burada emek sarf ediyor. İnşallah kısa zamanda söndürürler de hayvanlara bitkilere daha çok zarar gelmez. Ben vatandaş olarak gelip yardım ettim. İki gece de Çanakkale yangınında erzak taşıdım” diye konuştu.