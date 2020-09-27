Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde bulunan belediye binası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki plakasız bir motosiklet, yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen eski AK Parti Malkara İlçe Başkanı Hüseyin İzer’e çarptı.



İzer yaralanırken, motosikletli ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İzer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olay yerinden kaçan plakasız motosikletlinin yakalanması için çalışma başlattı.