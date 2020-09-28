Kaza, Balıkesir-Bursa yolu Kürse Kavşağı'nda meydana geldi. Birol Y. (40) idaresindeki 35 AJV 172 plakalı tır, önünde seyreden İbrahim Yaldız idaresindeki 50 ABG 745 plakalı tır ve tıra bağlı 50 ABG 738 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse yola yan yattı. Kazada sürücü Birol Y. hafif şekilde yaralanırken, dorsedeki üzüm kasaları yola savruldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tırın dorsesi devrildi, yol üzüm tarlasına döndü
28.09.2020 - 21:25 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir-Bursa yolunda meydana trafik kazasında, tıra bağlı dorsenin devrilmesi sonucu üzüm kasaları yola savruldu.
Kaza, Balıkesir-Bursa yolu Kürse Kavşağı'nda meydana geldi. Birol Y. (40) idaresindeki 35 AJV 172 plakalı tır, önünde seyreden İbrahim Yaldız idaresindeki 50 ABG 745 plakalı tır ve tıra bağlı 50 ABG 738 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse yola yan yattı. Kazada sürücü Birol Y. hafif şekilde yaralanırken, dorsedeki üzüm kasaları yola savruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : üzüm,tır,kaza,
735155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735155.aspx
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