Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde alkol alan Sinan D. ve eşi Aysun K. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 çocuk annesi Aysun K., kocası tarafından defalarca bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince talihsiz kadın İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan koca ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye akın eden çiftin yakınları sinir krizleri geçirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.