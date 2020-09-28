Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayahşi Mahallesi'nde besicilik yapan İsmail İnce'nin Güdük isimli koyunu bir batında beşiz kuzu dünyaya getirdi.

İnce, yaklaşık 35 yıldır besicilik yaptığını, koyununun beşiz kuzu dünyaya getirmesiyle mutlu olduklarını söyledi.

Çiftliğinde daha önce altız, dördüz ve üçüz doğumlara da şahit olduğunu belirten İnce, şunları kaydetti:

"Merinos cinsi Güdük isimli koyunumuz beşiz doğurarak yüzümüzü güldürdü. Kuzularımızdan 3’ü erkek, 2’si dişi. Malum gerek dünya da gerek ülkemizde bir salgın sorunu var. Biz de Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla erkek kuzularımıza mesafe, maske, hijyen isimlerini vererek sosyal bir mesaj vermek istedik. Dişi 2 kuzumuza ise Neşe ve Eşe ismini koyduk."