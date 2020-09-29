Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 23:30 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi Cami caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil ile geldikleri sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle etrafa rast gele ateş açmaya başladı. Otomobilden açılan ateş sonucu sokak üzerinde bulunan 5 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Otomobille gelerek etrafa rast gele ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.