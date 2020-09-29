Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Bir vatandaş yola dolan yağmur sularına atlayarak yüzmeye çalıştı. Arkadaşları ile şakalaşan vatandaşın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.