İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Bir vatandaş yola dolan yağmur sularına atlayarak yüzmeye çalıştı. Arkadaşları ile şakalaşan vatandaşın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sağanak yağmurda yüzmeye çalıştı
29.09.2020 - 13:26 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da sağanak yağış, ilginç görüntüler oluşturdu. Yağmur sularına atlayarak yüzmeye çalışan bir vatandaş gülümsetti.
Etiketler : Sağanak yağmur,
735315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735315.aspx
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