Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gönen - Balya Yolu'nun 1. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada içerisinde 3 kişinin olduğu 10 HK 234 plakalı otomobil, önce 10 YP 168 plakalı traktöre arkadan vurdu, ardından da takla attı. Kazada Hyundai marka otomobilde bulunan Duygu E. ve Sinem M.(20) adlı kadın yolcular hayatını feci şekilde kaybederken, otomobil sürücüsü Hüseyin K. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazada traktör sürücüsü Osman A. ile traktörde bulunan Ahmet E. (49) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Feci kaza sonrasında kaza mahalline ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları ambulans ile Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.