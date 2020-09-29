Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre olay, Muratgören köyü yakınlarındaki Murat Nehrinde meydana geldi. Balık tutmak için nehre giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu 18 yaşındaki genç gözden kaybolunca, vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de yer tespiti için çalışma başlattı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünden bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından yapılan arama tarama çalışmasıyla Suriye uyruklu gencin cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.