Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2002 tarihinde Ateşli Silah Kullanmak suretiyle R. K. nın öldürülmesi olayının faili olan ve 29 Yıl 7 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nazilli doğumlu O. Ö. (51) isimli şahsı yakalamak için uzun süredir yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Polis ekipleri bu sabah O.Ö’nün saklandığı düşünülen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saklandığı bahçe evinde kıskıvrak yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nazilli E tipi cezaevine gönderildi.