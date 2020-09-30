Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışa hazırlıksız yakalananlar binaların saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde de dolu, tarım alanlarına zarar verdi, birçok mahallede zemin beyaz örtüyle kaplandı. Yağış ve dolu İstanbul’da da etkili oldu. Ümraniye'deki dolu araçlara zarar verirken, bazı binaların dış cephesinde de hasara yol açtı. Beylikdüzü'nde rögar taşarken, Edirnekapı-Topkapı arasındaki, Okmeydanı Şevketpaşa Mahallesi ve Piyalepaşa Bulvarı'ndaki alt geçitleri su bastı. Maçka-Taşkışla teleferik hattı hava muhalefeti sebebiyle işletmeye kapatıldı.