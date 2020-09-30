Yağışa hazırlıksız yakalananlar binaların saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde de dolu, tarım alanlarına zarar verdi, birçok mahallede zemin beyaz örtüyle kaplandı. Yağış ve dolu İstanbul’da da etkili oldu. Ümraniye'deki dolu araçlara zarar verirken, bazı binaların dış cephesinde de hasara yol açtı. Beylikdüzü'nde rögar taşarken, Edirnekapı-Topkapı arasındaki, Okmeydanı Şevketpaşa Mahallesi ve Piyalepaşa Bulvarı'ndaki alt geçitleri su bastı. Maçka-Taşkışla teleferik hattı hava muhalefeti sebebiyle işletmeye kapatıldı.
Marmara'yı bir anda vurdu! Dolu ve sel faciası
30.09.2020 - 03:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Bölgesi, sıcak geçen günlerin ardından bir anda bastıran sağanak ve dolu yağışının etkisi altında kaldı. Kocaeli’de 5 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşta büyük paniğe yol açtı.
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735463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735463.aspx
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