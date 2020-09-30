Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan özel hastanenin önünde fenalaşarak yere yığıldı. Duru’nun yardımına koşan vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise hastanede olmadığı için Duru’ya müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru’nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru’nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi incelemelerinde Duru’nun kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olayın gündeme gelmesinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şehit kardeşi Sebahattin Duru’nun oğlu Samet Duru "Bir doktor elini değdirse kanım bu kadar sızlamayacak” dedi.

‘HASTANEMİZDE DEĞİL, BİZİ İLGİLENDİRMEZ’

Sebahattin Duru’nun fenalaşmasıyla vatandaşlar bağırarak hastane personelinden yardım istedi. Hastane personeli ise hastanede olmadığı için Duru’ya müdahale edemeyeceklerini söyledi. Daha sonra 112 ekiplerince müdahale edilen Duru’nun kalp krizinden öldüğü belirlendi.