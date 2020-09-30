Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müge Anlı, Antalya’da 6 Eylül’de kaybolan ve kaybolduktan 13 gün sonra öldürülmüş olarak bulunan Duygu Çelikten’in akıbetinin peşine düşmüştü. Anlı’nın konuğu olan 30 yaşındaki genç kadının annesi L.Ç., “Kızımı, sevgilisi Veli Ünder öldürdü” iddiasında bulunmuştu.

Üstelik ailesinin söylediğine göre, V.Ü. de kayıptı ve eşi öldürüldüğünden endişe ediyordu. Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında sıcak gelişmeyi; “V. Ü., dün gece Antalya’da saklandığı evde yakalandı” diyerek duyurdu. Öldürüldüğü düşünülen evli ve iki çocuk babası V.Ü., sevgilisi Duygu Çelikten’i öldürdüğünü itiraf etti.