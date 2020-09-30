İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük Mahallesi Altınsahil mevkiinde devriye görevi yapan ekipler, avokado bahçesinin içerisinde şüpheli bir şahısın olduğunu fark etti. Ekiplerce bahçe içerisinde yapılan aramada 4 poşet içerisinde piyasa değeri 2 bin 500 lira olan yaklaşık 120 kilo avokado meyvesi ele geçirilirken, suçunu itiraf eden şüpheli gözaltına alınarak hakkında 'hırsız' suçundan işlem başlatıldı.