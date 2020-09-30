Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Üniversitesi gibi devlet üniversitelerini sınırları içerisinde bulunduran Samsun, 100 bini aşkın üniversitesi öğrencisi ile üniversite şehri olma özelliği taşıyor. Bu öğrenciler özellikle Atakum ilçesinde kiralık dairelerde ikamet ederken, pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte memleketlerine geri döndüler. Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, memleketlerine dönen bazı öğrencilerin tekrar okulların açılması umuduyla kiralarını ödemeye devam ettiğini ve bu yüzden de kira fiyatlarının düşmediğini dile getirerek, açıklamalarda bulundu.

“Öğrenciler evde kalmasa bile kira vermeye devam ediyor”

Kira fiyatlarının düşmemesinin en büyük nedeninin öğrencilerin kira ödemeye devam etmesi olduğunu ifade eden Mevlüt Oral, “Ben okula başlayacağım diye kira ödemeye devam eden öğrenciler var ve bunlar evlerini boşaltmadılar. Öğrenciler evde kalmamasına rağmen kirayı ödeyince mülk sahibi de eskisi gibi öğrenci gelecek zannediyor. İstedikleri fiyata da kiraya veriyorlar. Bunların yanlış bir düşünce olduğunu zannediyorum. Yüz yüze eğitimin bu yıl açılacağını zannetmiyorum. Okullar açılmadığı taktirde de bu evler mülk sahiplerinin elinde patlayacak. Fırsatçılık yapmayalım ve vatandaşı zor duruma düşürmeyelim. Mülk sahipleri kiradaki dairelerini hala eski durumdaki gibi düşünüyorlar ise yanlış yapıyorlar. Mesela 900 TL’lik bir evi 700 TL’ye kiraya vermiyorlar. 3-5 ay evi kiraya vermediğinde zarar ediyorlar. Halbuki evi 600 TL’ye kiraya verse ve devamlı bir kira alsa durum daha iyi olur. Ama maalesef matematiksel hesabı yanlış yapıp, fiyat düşürmüyorlar. Bu şekilde devam ederse mülk sahiplerinin de aklı başına gelecek. Fiyatlar da normal düzeye gelecek” dedi.



Kira fiyatlarının düşmemesinin bir sebebinin de göçmenler olduğuna değinen Oral, şunları söyledi:



“Samsun’da kiraların düşmemesinin bir sebebi de geçici sığınmacı göçmenlerdir. Konaklama yeri olmayan mülteciler ilk başlarda otelde kaldılar. En düşük kişi başı konaklama ücreti 50 TL. En az 6 kişi olsalar gecelik 300 TL veriyorlardı. Günlük bu kadar çok para vermek yerine 300 TL’lik evi 500 TL’ye kiralayarak daha rahat yaşamayı tercih ettiler. Bu da kiraları arttırdı. Özellikle Iraklılar Samsun’da ayrılmaya başlayınca fiyatlar biraz daha normal seviyelere geldi. Yeniden Samsun’a gelmeye başlarsalar bugün 600 TL olan kiralık daireler 900 TL’ye çıkar.”