Öğleden sonra sıcak havanın etkisini azaltmasının ardından çıkan rüzgar, kısa süre sonra hortuma neden oldu. Hassa ilçesinde çıkan kum hortumu korkulu anlar yaşattı. Amatör kamera tarafından görüntülenen kum hortumu kısa süre sonra etkisini kaybetti.
Hatay'da korkutan hortum
30.09.2020 - 17:10 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da çıkan hortum, amatör kamera tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,hortum,
735602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735602.aspx
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