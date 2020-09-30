Toprak çökmesi, gündüz saatlerinde Malkara’ya bağlı İbrice Mahallesi kırsalında meydana geldi. Malkara - Hayrabolu yoluna yakın mesafedeki toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. Çökmenin ardından ekipler bölgeye sevk edilerek, çalışma başlatıldı.
Malkara - Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümü kapatılarak yolun güvenli yerden verilmesi için çalışma başlatıldı.
Yetkililer, çökmenin sebebini araştırıyor.
Dehşete düşüren görüntü: Dev çukur oluştu
30.09.2020 - 21:25 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da Malkara-Hayrabolu yolu yakınında toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. Malkara-Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümünün kapatılması için çalışma başlatıldı.
Toprak çökmesi, gündüz saatlerinde Malkara’ya bağlı İbrice Mahallesi kırsalında meydana geldi. Malkara - Hayrabolu yoluna yakın mesafedeki toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. Çökmenin ardından ekipler bölgeye sevk edilerek, çalışma başlatıldı.
Etiketler : tekirdağ,çukur,görüntü,
735648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735648.aspx
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