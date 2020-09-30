Artvin'in Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası özellikle deniz üzerinden çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. İlçe merkezine yakın dağlık alana ve denize düşen yıldırım cep telefonu kameralarına yansıdı.

 