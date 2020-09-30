Artvin'in Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası özellikle deniz üzerinden çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. İlçe merkezine yakın dağlık alana ve denize düşen yıldırım cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Artvin'in Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası özellikle deniz üzerinden çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. İlçe merkezine yakın dağlık alana ve denize düşen yıldırım cep telefonu kameralarına yansıdı.
Etiketler : artvin,yıldırım,