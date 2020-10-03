Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Arkun’un 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şarkıcının sevgilisine fırlattığı bardak silah olarak kabul edildi. İddianameye göre; yaşanan tartışma sonrası B.Y. Üsküdar'dak evden ayrılmak istedi ancak sanatçı izin vermeyince kendini odaya kilitlemiş. Yüzü kanlar içinde kalan kadından özür dilemeye başlayan Arkun "Olayı kimseye anlatmazsan seni hastaneye götürürüm" demiş. B.Y. kabul edince mağdure Kadıköy’de bulunan Florance Nightingale Hastanesine gitmiş. Ünlü solist, 15-20 gün boyunca sık sık kız arkadaşını olanları anlatırsa zarar vermekle tehdit etmiş. Dava önümüzdeki günlerde başlayacak. İHA