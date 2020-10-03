Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yapılan operasyon kapsamında; 30.09.2020 günü müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğünce, 1 adet madeni arama detektörü ile ilimizde satış amaçlı piyasaya sürülmeye çalışılan 37 adet tarihi eser niteliğinde madeni eski para, 3 adet deri kaplama tarihi eser niteliğinde ve farklı boyutlarda eski yazı Kur’an-ı Kerim ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki materyal ile birlikte, V.O, P.O, A.O isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır.

Halkımızın da desteğini alarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”