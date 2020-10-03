Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'ta gür ve yamaç ormanlarda metrelerce yükseklikteki ağaçlarda kestane hasadı yapılıyor. Kabuğundan rahat ayrılmasıyla ve lezzetiyle ün salan meşhur Sinop kestanesi, zorlu bir uğraşın ardından tüketici ile buluşuyor.

Doğal olarak yetişen kestane ağaçlarından ve etrafından toplanan kestaneler aile bütçesine de katkı sağlıyor. Sinop kestanesi sadece Türkiye'de değil dünyada da tanınıyor. Kestane, Sinoplu çiftçinin olmazsa olmazı haline geldi.

HERKESİN KESESİNE GÖRE KESTANE VAR

Merkeze bağlı Mertoğlu köyünde kestane hasadına başladığını belirten Hava Aksu, “Kestane hasat zamanı geldi. Sinop’un Erfelek’in kestanesi her tarafta meşhurdur çünkü kabuğu beyaz yerden ayrılır ve çok lezzetlidir. Bu kestane pazarda da yoğun talep görür. Piyasa fiyatı en ideali 25, daha irisi 30 liradır. Küçük olanlar 10-12 TL'ye de alıcı buluyor. Herkesin kesesine göre kestane var” dedi.