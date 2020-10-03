Olay, merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alhanlı Caddesinde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki aile arasındaki tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çekiç ve tırmığında kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, M.Ç. (25) isimli şahıs da silahla vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili 3 kişi aranıyor.
İki aile arasında çıkan kavgada silahlar patladı
03.10.2020 - 14:35 | Son Güncelleme: 03.10.2020 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alhanlı Caddesinde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki aile arasındaki tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çekiç ve tırmığında kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, M.Ç. (25) isimli şahıs da silahla vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : Osmaniye,
736312 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736312.aspx
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