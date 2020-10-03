Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 19.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü tarafından durdurulan araçtan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde ise alevler içerisinde kalan kamyonete itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.