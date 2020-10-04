Olay, dün saat 15.00 sıralarında Türkler Mahallesi Yanıklar mevkiinde bulunan bir muz serasında meydana geldi. Serada çalışan Mehmet Ali Yılmaz (19) elektrik akımına kapıldı. Durumu fark edem diğer çalışanlar kendi imkanlarıyla Yılmaz’ı ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan talihsiz genç doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alanya’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
04.10.2020 - 11:24 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde muz serasında çalışan 19 yaşındaki genç işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : elektrik akımına kapılan şahıs,
736483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736483.aspx
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