Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacıda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın
04.10.2020 - 14:14 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacıda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir,
736507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736507.aspx
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