Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.
Hes Kablo Kayserispor, bugün sabaha karşı Kayseri'ye gelen ve sonrasında kulübe geçen Manuel Fernandes ile yaptığı son görüşme neticesinde 1+1 yıllık sözleşme yaptı.
Kayserispor Fernandes'e imza attırdı
04.10.2020 - 15:53 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hes Kablo Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.
Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor,Manuel Fernandes,
736523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736523.aspx
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