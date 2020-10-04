Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polis ekiplerince evinde gözaltında alınan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Halil Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Çocuklarına şiddet uygulayan baba tutuklandı
04.10.2020 - 20:50 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de çocuklarını darp ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca gözaltına alınan Halil Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler : çocuk,şiddet,tutuklama,
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