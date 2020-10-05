Edinilen bilgiye göre, Covid-19 testleri pozitif çıktıktan sonra Mersin'deki hastanede tedavi altına alınan Oğuz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz’un cenazesi, tedavi gördüğü hastaneden alınarak Bozyazı ilçesi Çubukkoyağı Mahallesi'ndeki Tekedüzü mezarlığında toprağa verildi. Oğuz'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Bozyazı Hal Müdürü korona virüse yenik düştü
05.10.2020 - 12:18 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı Hal Müdürü Türkay Oğuz (47), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : Mersin,
736687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736687.aspx
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