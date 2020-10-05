Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kaza Mut-Karaman karayolu üzerinde meydana geldi. Sertavul Geçidi Ardıç Dolama mevkiinde Hasan Karagöz (25) yönetimindeki 16 AIK 114 plakalı elma yüklü kamyon, Karaman istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek 40 metre sürüklendi. Kazada kamyonun altında kalarak sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle elma kasalar yola saçılırken, yol bir süre trafiğe kapandı. Karayolu, yapılan temizliğin ardından yeniden trafiğe açıldı. Bölge trafik ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.