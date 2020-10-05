Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bugün Aydın'da sıcaklık rekoru kırıldığını kaydetti. Vali Aksoy, ildeki bugüne kadar en yüksek Ekim ayı sıcaklık değerinin 38 derece ile 1 Ekim 1943'de ölçüldüğünü belirterek, 77 yıl sonra bugün 38,6 derece ile rekor kırıldığını açıkladı.