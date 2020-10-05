Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bugün Aydın'da sıcaklık rekoru kırıldığını kaydetti. Vali Aksoy, ildeki bugüne kadar en yüksek Ekim ayı sıcaklık değerinin 38 derece ile 1 Ekim 1943'de ölçüldüğünü belirterek, 77 yıl sonra bugün 38,6 derece ile rekor kırıldığını açıkladı.
Aydın'da 77 yıl sonra rekor sıcaklık
05.10.2020 - 22:55 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 22:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'da son 77 yılın Ekim ayı sıcaklık rekoru bugün kırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydın,sıcaklık rekoru,
736794 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736794.aspx
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