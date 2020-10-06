Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’den, Aydın’ın Germencik ilçesi Dağkaraağaç Mahallesi’ndeki ailesine ziyarete gelen Ömer Kuru’dan (49) 18 gündür haber alınamıyor. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde çalıştığı öğrenilen Kuru, evden çıktıktan sonra tekrar geri dönmedi. Psikolojik rahatsızlığı da olduğu iddia edilen Kuru’nun eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Kuru’yu bulmak için arama çalışması başlattı. Son olarak Dağkaraağaç bölgesinde görülen Kuru’nun, arama çalışmaları devam ederken, üzerinde gri şort, lacivert tişört ve terlik olduğu öğrenildi. Kuru’nun hayatından endişe eden ailesi ise vatandaşlardan yardım isteyerek, görenlerin 0536 889 90 18 numaralı telefonu aramalarını ya da kolluk kuvvetleri ile irtibata geçmelerini istedi.